فرنسا ستسلم أوكرانيا المزيد من مدافع سيزار

أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قمة حلف شمال الأطلسي في إسبانيا أن فرنسا ستقدم قريبا ستة مدافع أخرى من طراز سيزار لمساعدة أوكرانيا في قتالها ضد روسيا.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بإرسال المزيد من القوات والطائرات والسفن الحربية الأمريكية إلى أوروبا في إطار توافق أعضاء الحلف على تعزيز هو الأكبر من نوعه لآليات الردع منذ الحرب الباردة ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويستخدم الجيش الأوكراني مدافع سيزار الفرنسية ذاتية الدفع عيار 155 ملم في منطقة دونباس، حيث وصلت مدافع الهاوتزر الأولى إلى أوكرانيا في نيسان من هذا العام، ويمكن تسليم الدفعة الثانية المكونة من ستة مدافع أخرى بحلول نهاية حزيران 2022.

فعالية مدافع سيزار الفرنسية

ونقلاً عن المعلومات التي نشرتها وزارة الدفاع الأوكرانية، أظهرت مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز سيزار 155 ملم التي تبرعت بها فرنسا فعاليتها بالفعل واستخدمها الجنود الأوكرانيون لتدمير دبابتين روسيتين، ومركبتي قتال مشاة محمولة جواً من طراز BMD، وشاحنات.

فرنسا تتبرع بمدافع سيزار للجيش الأوكراني

ووفقاً للمصادر، فإن مدافع هاوتزر سيزار 155 ملم ذاتية الدفع التي تم التبرع بها لأوكرانيا تأتي من المخزون العسكري للجيش الفرنسي وسيتم استبدالها بنسخة جديدة من مدافع الهاوتزر تسمى سيزار NG “الجيل الجديد”.

مواصفات مدافع سيزار الفرنسية ذاتية الدفع طراز 155ملم

سيزار هو مدفع هاوتزر ذاتي الدفع بالكامل تم تصميمه وتطويره من قبل شركة نيكستر الفرنسية، ويمكن أن يعتمد على هيكل شاحنة عسكرية 6 × 6 أو 8 × 8، لكن الإصدار الذي تم تسليمه إلى أوكرانيا يعتمد على هيكل شاحنة عسكرية أركواس 6 × 6 ومسلح بمدفع عيار 155 ملم مثبت في الجزء الخلفي من هيكل الشاحنة.

تعتبر عمليات إطلاق مدافع سيزار دقيقة بفضل استخدام حزمة مرجعية أو نظام بيانات الموقع سيغما 30، والذي يتضمن نظام تحديد المواقع العالمي، حيث يتم تثبيت رادار سرعة RDB4 فوق الذخيرة وهذا يغذي المعلومات إلى كمبيوتر التحكم في النيران الموجود في الكابينة.

يمكن لمدافع هاوتزر سيزار 155 ملم الوصول إلى أهداف برية على مسافات طويلة بمدى إطلاق نار من 4.5 إلى 40 كم، ومستوى عالٍ من الدقة باستخدام عائلة ذخيرة LU، كما يمكن استخدامه أيضاً في وضع إطلاق النار المباشر بمدى أقصى يبلغ 2 كم.