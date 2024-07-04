الخميس 28 ذو الحجة 1445 ﻫ - 4 يوليو 2024 |
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فرنسا ستنشر مزيداً من أفراد الشرطة لمنع حدوث اضطرابات بعد انتخابات الأحد

منذ 38 دقيقة
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قال وزير الداخلية جيرالد دارمانان، اليوم الخميس، إنه سيجري نشر نحو 30 ألف شرطي في أنحاء فرنسا في وقت متأخر مساء الأحد عقب جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية لضمان عدم حدوث اضطرابات، فيما قال ثلاثة مرشحين إنهم كانوا ضحايا لهجمات خلال حملاتهم الانتخابية.

وستحدد الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية التي تجرى يوم الأحد ما إذا كان حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان سيفوز بالأغلبية للمرة الأولى ويشكل الحكومة المقبلة في ثاني أكبر اقتصادات منطقة اليورو.

وقال دارمانان إنه سيكون “حذرا للغاية” بشأن الأمن مساء الأحد عندما يتم إعلان نتائج الانتخابات.

وأضاف لقناة فرانس 2 التلفزيونية إن نحو خمسة آلاف من أصل 30 ألف شرطي سينتشرون مساء الأحد سيتمركزون في باريس وضواحيها وسيعملون على “ضمان عدم استغلال اليمين المتطرف واليسار المتطرف للوضع لإحداث فوضى”.

    المصدر :
  • رويترز

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