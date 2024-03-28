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فرنسا: سنقدم 30 مليون يورو للأونروا هذا العام

منذ 16 دقيقة
آخر تحديث: 28 - مارس - 2024 4:31 مساءً
وزارة الخارجية الفرنسية

وزارة الخارجية الفرنسية

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قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن باريس ستقدم أكثر من 30 مليون يورو (32.41 مليون دولار) لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) هذا العام لدعم عملياتها وسط الحرب المدمرة في غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية كريستوف لوموان للصحفيين “سنقدم مساهماتنا مع ضمان استيفاء الأونروا الشروط اللازمة للقيام بمهامها بروح خالية من التحريض على الكراهية والعنف”.

ولم يذكر متى سيتم سداد الدفعة التالية للوكالة. ووفقا للجدول الفصلي المعتاد، من المقرر صرف الشريحة التالية في أبريل نيسان.

وكان مفوض عام وكالة “الأونروا” فيليب لازاريني “ قد حذر قبل يومين من أن الوكالة لديها من المال ما يكفي لتشغيل عملياتها حتى نهاية مايو/أيار المقبل فقط”، فيما قدمت “اليونسيف” شهادتها عن حقيقة الجوع في قطاع غزة.

وجاء كشف لازاريني عن حجم الموارد لدى “الأونروا”، بعد أن أوقف عدد من المانحين تمويلهم للوكالة بسبب اتهامات إسرائيلية بأن بعض موظفيها شاركوا في عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وأضاف لازاريني: “إن هذا الوضع يظهر مدى سوء الحالة المالية للمنظمة”.

وتقدم هذه الوكالة خدماتها لنحو 5.9 ملايين شخص تقريبا، ويعيش حوالي ثلثي هذا العدد في 58 مخيما معترفا به للاجئين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. وعام 2022، بلغ عدد المسجلين في مدارس الوكالة 544 ألفا و710 طلاب.

    المصدر :
  • رويترز

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