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فرنسا: سنواصل التصدي للتهديدات في البحر الأحمر

منذ 32 دقيقة
الفرقاطة الفرنسية لانغدوك

الفرقاطة الفرنسية لانغدوك

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أعلن المتحدث باسم الجيش الفرنسي أن بلاده ستواصل التصدي للتهديدات في البحر الأحمر، وحماية السفن الفرنسية والأوروبية الأخرى لضمان الأمن البحري.

وأضاف المتحدث في تصريحات للعربية/الحدث أن الفرقاطات الفرنسية تعمل في البحر الأحمر منذ فترة طويلة.

وأوضح أن باريس ملتزمة بضمان أمن السفن من مضيق هرمز حتى قناة السويس.

وأعلنت هيئة الجيوش الفرنسية، الأحد الفائت، تدمير مسيرتين حوثيتين في البحر الأحمر كانتا متجهتين نحو الفرقاطة متعددة المهمات “لانغدوك” العاملة في البحر الأحمر، لتنضم باريس بذلك إلى القوات الأميركية والبريطانية التي تحاول الاكتفاء بالتصدي للتهديدات الحوثية دون الدخول في مواجهة مفتوحة مع الجماعة.

ويُعتبر البحر الأحمر من أهم الطرق في العالم لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال، وكذلك للسلع الاستهلاكية، ويمر بالمنطقة نحو 40 في المائة من حركة التجارة العالمية، ويقدّر خبراء أن نحو 30% من تجارة الحاويات العالمية تمر عبر قناة السويس.

    المصدر :
  • العربية

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