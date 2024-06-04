فرنسا: سنواصل الضغط على إيران بشأن برنامجها النووي

قالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن باريس وشركاءها سيزيدون الضغط على إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي لضمان احترامها لالتزاماتها الدولية، وذلك بعد أن تحدث الرئيس إيمانويل ماكرون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء.

وجاء البيان بعد ساعات من تقديم القوى الأوروبية قرارا ضد إيران إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضافت الرئاسة أن ماكرون أبلغ نتنياهو بقلقه العميق إزاء مسار البرنامج النووي الإيراني.

وجاء في البيان “أكد (ماكرون) أن فرنسا ستمارس مع شركائها الدوليين ضغوطا على النظام الإيراني لكي يحترم التزاماته الدولية”.