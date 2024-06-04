الثلاثاء 27 ذو القعدة 1445 ﻫ - 4 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فرنسا: سنواصل الضغط على إيران بشأن برنامجها النووي

منذ 3 دقائق
علم فرنسا

علم فرنسا

A A A
طباعة المقال

قالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن باريس وشركاءها سيزيدون الضغط على إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي لضمان احترامها لالتزاماتها الدولية، وذلك بعد أن تحدث الرئيس إيمانويل ماكرون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء.

وجاء البيان بعد ساعات من تقديم القوى الأوروبية قرارا ضد إيران إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضافت الرئاسة أن ماكرون أبلغ نتنياهو بقلقه العميق إزاء مسار البرنامج النووي الإيراني.

وجاء في البيان “أكد (ماكرون) أن فرنسا ستمارس مع شركائها الدوليين ضغوطا على النظام الإيراني لكي يحترم التزاماته الدولية”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

منظمة ورلد سنترال كيتشن
غزة تحت النار
منظمة المطبخ العالمي: وزعنا أكثر من 50 مليون وجبة في غزة
نعيم قاسم
نعيم قاسم: لا نعتزم توسيع الحرب لكننا مستعدون لخوضها إذا فرضت
اجتماع مجلس الوزراء السعودي - واس
مجلس الوزراء السعودي: تمديد التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط يهدف لدعم استقرار السوق

الأكثر قراءة

وليد جنبلاط ونبيه بري
برعاية بري وجنبلاط.. حل لبناني برعاية دولية!
صورة تجمع أسماء الأسد إلى جانب زوجها بشار الاسد على صفحة جمعية البستان التابعة لـ رامي مخلوف
"فقيدة الوطن".. تداول خبر وفاة أسماء الأسد وحزب البعث يعلق!
ضربة إسرائيلية وشيكة على لبنان.. متى؟