فرنسا.. عمّال النظافة يتوعّدون بتحويل شوارع باريس إلى مكب نفايات

يخطّط عمّال النظافة في باريس لاستئناف الإضراب عن العمل اعتبارًا من الخميس، وذلك احتجاجًا على إصلاحات نظام التقاعد، وفق ما أعلنت صحيفة “لو باريزيان”.

وتشير الصحيفة إلى أنّ عمّال البلدية المسؤولين عن تنظيف النفايات يهددون “بتحويل شوارع باريس إلى مكب نفايات عام، ويعتزمون مواصلة الإضراب “حتى إلغاء إصلاحات نظام التقاعد”. بالإضافة إلى توقف جمع النفايات والتخلص منها، بحسب الصحيفة: يعتزم المضربون “تعطيل الحركة إلى ثلاث معامل لحرق النفايات”.

واستمر الإضراب السابق لعمّال جمع القمامة من 6 آذار إلى 29 منه، وأدى إلى تراكم ما يصل إلى 10 آلاف طن من النفايات في شوارع باريس في بعض الأيام.

ولمكافحة تلوّث الشوارع، أصدرت محافظة باريس أمرًا أجبر بعض العمال على الذهاب إلى العمل.