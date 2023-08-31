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فرنسا غاضبة: "لا سلطة" للمجلس العسكري في النيجر لطرد سفيرنا

منذ 28 دقيقة
آخر تحديث: 31 - أغسطس - 2023 3:37 مساءً
لافتة تقول "وداعا يا فرنسا" حملها متظاهرون في النيجر

لافتة تقول "وداعا يا فرنسا" حملها متظاهرون في النيجر (رويترز)

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قالت وزارة الخارجية الفرنسية (الخميس 31-8-2023) إن من يقفون وراء انقلاب النيجر “ليست لديهم سلطة” مطالبة السفير الفرنسي في نيامي بالمغادرة.

وأضافت الوزارة “نقيّم بشكل مستمر سلامة سفارتنا وأوضاعها التشغيلية”.

وقال المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر الشهر الماضي في بيان إن السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان إيت لم يعد يتمتع بالحصانة الدبلوماسية وإن الشرطة تلقت تعليمات بطرده.

وأمر المجلس العسكري يوم الجمعة السفير بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة ردا على تصرفات الحكومة الفرنسية التي قال إنها “تتعارض مع مصالح النيجر”.

وذكر المجلس في بيان بتاريخ 29 أغسطس آب أن تأشيرات السفير وعائلته ألغيت. وأكد مسؤول الإعلام بالمجلس العسكري صحة البيان.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين إن السفير سيظل في البلاد على الرغم من ضغوط المجلس العسكري، وأكد مجددا دعم فرنسا لرئيس النيجر المخلوع محمد بازوم.

    المصدر :
  • رويترز

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