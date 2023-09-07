فرنسا في مأزق.. خسارة ثلاثية الأبعاد في النيجر

تفيد تأكيدات المصدر الكبير في وزارة الدفاع الفرنسية لعدد من وسائل الغربية بأن هناك عملية تنسيق وظيفي متبادلة بين قيادة الجيش الفرنسي والقوات في جمهورية النيجر لسحب معدات عسكرية متطورة و حساسة من القاعدة العسكرية الفرنسية في العاصمة نيامي.

و بعيد استيلاء العسكريين “الإنقلابيين” على السلطة في هذا البلد الأفريقي والإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم، طالبت قيادة الإنقلاب سفير فرنسا بالمغادرة و انتهت المدة دون مغادرته، إضافة إلى إلغاء كافة أشكال التعاون العسكري بين نيامي و باريس.

و يعزو مراقبون متابعون للمشهد السياسي في فرنسا ذلك إلى تخبط سيد الإليزيه الرئيس ايمانويل ماكرون و عدم قدرته على أخذ زمام المبادرة في ظل الظروف الحاصلة في دول افريقيا جنوب الصحراء لاسيما النيجر.

و يشير برلماني فرنسي لوكالة أنباء محلية إلى تخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن خيار دعم “منظمة إيكواس” في التدخل العسكري في النيجر، وهو أمر أصاب الأوساط السياسية الأفريقية و الفرنسية بخيبة أمل كبيرة.

و مع أفول شمس فرنسا في عدد من الدول الأفريقية، يرى عدد من الدبلوماسيين الفرنسيين الذين عملوا سابقاً في الدول الأفريقية أن باريس أمام أزمة عسكرية كبيرة تتمثل بسحب قواتها من النيجر تحت غطاء مصطلح “إعادة الإنتشار” و لكن الانسحاب هو العنوان الأصح.

ولايمانع قادة الإنقلاب العسكري في النيجر من بقاء القوات الأمريكية قبالة إصرارهم على خروج القوات الفرنسية و هو فشل ذريع لسياسة ماكرون حيال النيجر و ضعف غير مسبوق في تاريخ العلاقات الفرنسية الإفريقية المعاصرة.