فرنسا: لن نسمح لإيران بامتلاك النوويّ.. ونتشاور مع الشركاء للردّ

شددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجوندر، على أنّ بلادها مصرّة على منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

كما أدانت اليوم الخميس لـ “العربية”، مواصلة إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%؜ في موقع فوردو، بالإضافة إلى موقع نطنز، مؤكدة أنّ فرنسا تتشاور مع الشركاء بشأن سبل الرد على التصعيد النووي لإيران.

المتحدثة الفرنسية أكدت دعم جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستيضاح سبب ظهور آثار يورانيوم في مواقع غير مصرّح عنها في إيران “التي يجب أن تقدّم تفسيرات تقنية ذات مصداقية لذلك”.

إدانة لإعدام محتج

وفي ملف إيراني آخر، أعربت فرنسا، اليوم الخميس، عن “إدانتها بأشد العبارات” بعد إعدام رجل في إيران اتُهم بجرح عنصر في الباسيج، في أول عملية إعدام منذ بداية التظاهرات التي تشهدها البلاد.

إذ قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، في إفادة صحافية، إنّ “عملية الإعدام هذه تأتي لتُضاف إلى انتهاكات أخرى خطيرة وغير مقبولة”.

“نظام يزدري الإنسانية”

بدورها، ندّدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بـ”ازدراء النظام الإيراني (الذي) لا حدود له للإنسانية”، بعد عملية إعدام رجل على صلة بالاحتجاجات التي تهزّ البلاد.

كما قالت الوزيرة عبر “تويتر” إن هذا الرجل محسن شكاري “حوكم وأُعدم في إطار محاكمة خادعة وسريعة لأنه لم يتّفق مع النظام”، مضيفة “لكن التهديد بالإعدام لن يخنق إرادة الناس في الحرية”.