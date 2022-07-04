فرنسا.. ماكرون يجري تعديلا وزاريا محدودا

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعديلا وزاريا محدودا، الإثنين، بعدما خسر أغلبيته المطلقة في البرلمان الشهر الماضي.

وأبقى الرئيس ماكرون البالغ 44 عاما، والذي ينتمي لتيار الوسط، على وزير المالية برونو لومير، ووزير الداخلية جيرالد دارمانان، ووزيرة الخارجية كاترين كولونا في مناصبهم.

وقرر الرئيس ماكرون الإبقاء على إليزابيت بورن (61 عاما) في رئاسة الوزراء، فيما تم تعيين وزير الصحة الفرنسي السابق أوليفييه فيران، متحدثا باسم الحكومة، ليحل محل أوليفيا جريجوار.

وكشفت وكالة بلومبرج للأنباء أن جريجوار ستنضم إلى وزارة الاقتصاد، حيث ستكون مسؤولة عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتجارة والسياحة، نقلا عن محطة “بي إف إم” التلفزيونية.

وستحل لوران بون محل كليمينت بون في منصب الوزيرة المفوضة لأوروبا، حيث كانت بون كبيرة خبراء الاقتصاد في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وكانت أيضا مستشارا اقتصاديا للرئيس الاشتراكي السابق فرانسوا أولاند خلال أزمة ديون منطقة اليورو، وعملت خبيرة اقتصادية في العديد من المؤسسات المالية بباريس ولندن.

وجاءت التغييرات قليلة، في إشارة إلى إخفاق ماكرون في إقناع رموز المعارضة المهمة في الانضمام لائتلافه، بحسب بلومبرج.

وأصيبت الحياة السياسية في فرنسا بالشلل فعليا منذ هزم ماكرون زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في أبريل/نيسان الماضي.

واستغرق الأمر من ماكرون أسابيع لاختيار رئيس للوزراء، وهو ما أجبره على تعديل حكومي بعد النتائج المخيبة للآمال التي حققها في الانتخابات التشريعية التي أجريت الشهر الماضي.