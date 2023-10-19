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فرنسا.. ماكرون يحضر جنازة مُعلم قتل في هجوم بسكين

منذ ساعة واحدة
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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حضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس جنازة دومينيك برنار وهو مُعلم يبلغ من العمر 57 عاما لقي حتفه طعنا في مدرسته في هجوم وقع قبل ستة أيام في مدينة أراس شمال البلاد.

وتحدث ماكرون وزوجته بريجيت، التي كانت مُعلمة أيضا، مع أسرة برنار قبل مراسم الجنازة والتي حضرها أيضا زملاء برنار وطلابه وهم يحملون ورودا بيضاء.

والمشتبه في تنفيذه الهجوم شاب يبلغ من العمر 20 عاما ويخضع حاليا لتحقيق رسمي في جريمة قتل مرتبطة بمنظمة إرهابية. والشاب كان طالبا من قبل في ذات المدرسة التي شهدت الهجوم.

وفرنسا في حالة تأهب مرتفعة منذ مقتل برنار.

وشهدت البلاد سلسلة من الهجمات على مدى العقد المنصرم أكثرها دموية هجوم منسق شنه مسلحون وانتحاريون على مواقع للترفيه ومقاه في باريس في نوفمبر تشرين الثاني 2015.

    المصدر :
  • رويترز

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