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فرنسا.. ماكرون يحل الجمعية الوطنية ويدعو لانتخابات مبكرة

منذ ساعة واحدة
إيمانويل ماكرون

إيمانويل ماكرون

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الأحد 9-6-2024) حل الجمعية الوطنية، ودعا إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة في 30 يونيو/حزيران الحالي، بعد خسارة فادحة تكبدها معسكره أمام حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في انتخابات الاتحاد الأوروبي في البلاد.

وقد فاز أقصى اليمين الفرنسي بقيادة جوردان بارديلا الأحد بالانتخابات الأوروبية في فرنسا بحصوله على نسبة تراوح بين 31.5 و32.5 % من الأصوات، أي ضعف ما حققه حزب الرئيس إيمانويل ماكرون على ما أظهرت تقديرات معهدي الاستطلاع إيفوب وأيبسوس.

وحل في المرتبة الثانية حزب الغالبية الرئاسية  وأتت في المرتبة الثالثة تشكيلة الاجتماعي-الديمقراطي رافاييل غلوكسمان مع 14%.

ويشكل ذلك فشلاً مدوياً لغالبية الرئيس الفرنسي التي كان “التجمع الوطني” المنتمي لأقصى اليمين يسبقها في انتخابات العام 2019 بنقطة مئوية واحدة بحصوله على 23.34 % في مقابل 22.42 % للغالبية الرئاسية حينها.

إثر إعلان هذه التقديرات طالب بارديلا البالغ من العمر 28 عاماً بانتخابات تشريعية في فرنسا.

وقال: “لا يمكن للرئيس أن يتجاهل الرسالة التي وجهها الفرنسيون. نطالب بأن يأخذ علماً بهذا الوضع السياسي الجديد ويحتكم للشعب الفرنسي وينظم انتخابات تشريعية جديدة”.

    المصدر :
  • وكالات

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