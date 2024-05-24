فرنسا: مجموعة السبع بحاجة للاتحاد لمواجهة ممارسات تجارية صينية غير عادلة

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير اليوم الجمعة 24 أيار/مايو 2024، إن دول مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى بحاجة إلى تشكيل جبهة مشتركة ضد الممارسات التجارية الصينية غير العادلة.

أدلى لومير بهذه التصريحات للصحفيين قبل اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول مجموعة السبع في ستريسا بشمال إيطاليا.

وأضاف “علينا بالتأكيد تجنب أي نوع من أنواع الحرب التجارية” لكنه أضاف أن مجموعة السبع لديها مشاكل مع السياسات الصناعية للصين وتحتاج إلى حماية مصالحها بطرق تشمل تطوير القطاعات الجديدة مثل السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة.