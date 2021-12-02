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فرنسا.. مسلح يرتدي ملابس النينجا يصيب شرطيتين بجروح

2 - ديسمبر - 2021
الشرطة الفرنسية

شرطي فرنسي- ارشيفية

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أفادت وسائل إعلام فرنسية مساء يوم الخميس بأن مسلحا يرتدي زيّ النينجا هاجم شرطيتين بسيف كان يحمله، وأصابهما بجروح في مدينة تشيربورغ.

وأفادت بأن قوات الأمن أطلقت النار على المسلح وأصابته وأن الهجوم لا يحمل أي نزعة إرهابية على ما يبدو.

ونشر وزير الداخلية جيرارد دارميان تغريدة على “تويتر” أعلن بها مساندته لقوات الأمن.

وذكر موقع “فرانس بلو” نقلا عن شاهد عيان أن الهجوم وقع حوالي الساعة 4 مساء في محطة بنزين في تورلافيل، وأن قوات الأمن حاصرت المهاجم الذي كانت تطارده بعد سرقته سيارة.

وأوضح أن المسلح أصاب الشرطية الأولى في ذقنها وزميلتها في رأسها، وأن شرطيا ثالثا أطلق أعيرة نارية من مسافة قريبة استقر أحدها في بطن المهاجم.

وكانت إحدى سكان المنطقة المجاورة لمالاكوف قد أبلغت عن سرقة سيارتها الرمادية من طراز Citroën C3 عند الساعة 3:45 مساء.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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