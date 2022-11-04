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فرنسا.. منع نائب يميني من دخول البرلمان بسبب هتاف عنصري

منذ 53 دقيقة
آخر تحديث: 4 - نوفمبر - 2022 7:15 مساءً
مجلس النواب في فرنسا

مجلس النواب في فرنسا

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عاقبت الجمعية الوطنية الفرنسية نائبًا عن حزب التجمع الوطني، من اليمين المتطرف، بمنعه مؤقتا من دخول البرلمان، وخفّض ما يتقاضاه بعد صياحه قائلا “ارجع إلى أفريقيا” حين كان نائب أسود يتحدث في أثناء جلسة.

والعقوبة هي الأشد صرامة في البرلمان، وتعني حرمان “غريغوار دي فورناس”، عضو حزب التجمع الوطني بقيادة مارين لوبان، من نصف ما يتقاضاة من مال خلال شهرين ومنعه من حضور الجلسات البرلمانية لمدة 15 يوما.

وقالت رئيسة الجمعية الوطنية “يائيل براون-بيفيه” بعدما أمرت النائب بمغادرة مقر البرلمان “يجب ألا نُضعف ديمقراطيتنا”.

وأثارت تعليقات دي فورناس، بينما كان النائب اليساري “كارلوس مارتينز بيلونجو” يطرح سؤالا عن الهجرة، ضجة يوم الخميس، مما أدى إلى توقف الجلسة.

ورفضت لوبان وحزبها الاتهامات بالعنصرية بل اتهموا خصومهم بتحريف ما قاله دي فورناس.

وكذلك، نفى اليمين المتطرف أن يكون دي فورناس وجّه كلماته إلى مارتينز بيلونجو، قائلا إنه كان يشير إلى المهاجرين من أفريقيا الذين تقطعت بهم السبل حاليا على متن قارب تابع لمنظمة غير حكومية في البحر المتوسط، وإنه لا يوجد خطأ في ذلك.

    المصدر :
  • رويترز

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