فرنسا.. مفاجآت في الجولة الأولى من انتخابات المقاطعات

جاءت انتخابات الدورة الأولى للمناطق والمقاطعات في فرنسا التي أجريت أمس الأحد مخالفة لكافة التوقعات.

وأظهرت نتائج التجمّع الوطني الفرنسي اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان أقل مما كان متوقّعا وسط نسبة امتناع عن التصويت عالية جدا، وفق أولى التقديرات في استحقاق يشكّل اختبارا تمهيديا قبل عام من موعد الانتخابات الرئاسية.

وجاءت نتائج الحزب اليميني المتطرف التي خاضت في العام 2017 الدورة الحاسمة من الاستحقاق الرئاسي أدنى من التوقّعات ومن الانتخابات المحلية التي أجريت في العام 2015 حين تصدّر في ست مناطق، وفق التقديرات.

تييري مارنييه هو المرشّح الوحيد لليمين الذي تمكن من تصدّر الدورة الأولى في منطقة وحيدة هي بروفانس-آلب-كوت دازور (جنوب)، وفق تقديرات تفيد بوجود منافسة حامية بينه وبين رئيس المنطقة المنتهية ولايته اليميني رونو موزولييه. وقال موزولييه المنتمي لحزب “الجمهوريين” اليميني “لقد خالفنا كل التوقعات” في المنطقة. لكن التجمع الوطني حل ثانيا في مناطق عدة، إلا أنه لا يبدو قادرا على تحقيق الفوز الأحد المقبل.

وأعربت مارين لوبن عن خيبتها لأن ناخبي الحزب لم يُقبِلوا على الاقتراع، داعية إياهم إلى الإقبال بكثافة في الدورة الثانية الأحد المقبل. واعتبرت أن “الناخبين بمقاطعتهم الكبيرة تركوا المجال مفتوحا أمام المنتخبين المنتهية ولايتهم للبقاء في مناصبهم”. وأعربت كل الشخصيات السياسية عن قلقها إزاء نسبة المقاطعة الكبيرة جدا للانتخابات التي نظّمت في خضم الجائحة. وقد أرجئت الدورة الأولى أسبوعا لأن التدابير الصحية كانت تحول دون إقامة تجمّعات والتنقل بين المنازل، واكتفى المرشحون بالتجول في الأسواق لتوزيع منشورات واضعين كمامات. وشهدت اللقاءات النادرة مع الناخبين بعض الحوادث في بلد تفاقم فيه التوتر الاجتماعي بسبب الأزمة الصحية. كما سجل نقص في بطاقات الاقتراع أو عدم فتح بعض المكاتب أبوابها في الوقت المحدد.

وبصورة عامة، تصدر المسؤولون المنتهية ولاياتهم، في توجه يعزز فرص حزب الجمهوريين والحزب الاشتراكي بمواجهة التجمع الوطني وحزب الجمهورية إلى الأمام الرئاسي الذي لا يملك قاعدة محلية قوية. وفي منطقة أو دو فرانس (شمال)، تقدم رئيس المنطقة المنتهية ولايته كزافييه برتران المرشح منذ الآن للانتخابات الرئاسية عام 2022، بفارق كبير على مرشح التجمع الوطني سيباستيان شونو، فيما كانت استطلاعات الرأي تتوقع منافسة شديدة بينهما.

وسائل إعلام فرنسية لفتت إلى أن حزب الرئيس إيمانويل ماكرون “الجمهورية إلى الأمام” لم يحقق كذلك نتائج جيدة، وأقر المتحدث باسم الحكومة غابريال أتال بأن “الأمر كان صعبا”.

بدوره اعتبر رئيس حزب الجمهوريين كريستيان جاكوب أن الاستحقاق هو بمثابة “فشل ذريع للحكومة”. كما فشل أنصار البيئة أيضا في تسجيل نتائج جيدة بعدما حققوا أداء ممتازا في المدن الكبرى خلال الانتخابات البلدية عام 2020. وشهدت هذه الدورة الأولى من انتخابات المناطق والمقاطعات نسبة مقاطعة مرتفعة جدا راوحت بين 66,5 و68,6% بحسب تقديرات معاهد استطلاعات الرأي، وهو مستوى وصفه وزير الداخلية جيرالد دارمانان في تغريدة بأنه “مقلق جدا”.