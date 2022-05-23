فرنسا.. مقتل شخص في السفارة القطرية

أعلن مكتب المدعي العام في باريس، اليوم الإثنين، مقتل شخص في سفارة قطر في باريس، لافتا الى اعتقال الأمن أحد الأشخاص في إطار التحقيق، في تأكيد لتقارير إعلامية سابقة.

وأكّد مصدر قريب من التحقيق أنّ الشخص الذي لاقى حتفه في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، كان حارس أمن في السفارة وأنّ الوفاة لا يبدو أنها كانت عملًا إرهابيًا.

في السياق، قال مكتب المدعي العام: “أستطيع أن أؤكد أنه تم فتح تحقيق اليوم في واقعة قتل” مضيفًا أنه لم يتضح بعد ما إذا كان قد تم استخدام سلاح في الواقعة أو لا.

وتابع “ملابسات وفاة الحارس لم تتحدد بعد بدقة”.

وذكرت صحيفة “لو باريزيان” في وقت سابق اليوم الاثنين نقلًا عن مصادر في الشرطة الفرنسية، أنّ شخصًا قُتل داخل السفارة.

في السياق عينه، قالت قناة “BFM” الفرنسية نقلا عن مصدر بالشرطة: “تعرض حارس للضرب حتى الموت صباح الاثنين خلال مشاجرة خارج السفارة القطرية في باريس في الحي الثامن.. وتم اعتقال رجل”.

كما ذكرت صحيفة “نيس ماتان” الفرنسية، أن حارس أمن يعمل في السفارة القطرية في باريس، قتل بينما كان يوجد في موقع السفارة، صباح اليوم الاثنين.

وقال المصدر إن المشتبه به “يبدو معوّقا نفسيا”، مشيرا إلى أن لواء التحقيق الجنائي بالشرطة القضائية في باريس يحقق في واقعة القتل العمد مع سبق

السفارة القطرية في باريس علّقت بدورها على قتل أحد حرّاسها. ووصفت السفارة عبر حسابها على “تويتر” الحادث بأنه “جريمة بشعة وغير مبررة”، مؤكّدةً أنه “فور حدوث الجريمة قامت السلطات باعتقال المشتبه به وباشرت التحقيقات”.

وتابعت السفارة القطرية ببيانها أنها “تترقب نتائج التحقيقات، وتدعو لاحترام خصوصية عائلة الفقيد”.

وأضافت: “تعرب عن مشاعر الحزن والأسى جراء هذه الجريمة، وتقدم أحر التعازي لعائلة الفقيد”.