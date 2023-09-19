فرنسا: لا يوجد مبرر للعملية العسكرية التي شنتها أذربيجان في قرة باغ

قالت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء إنه لا يوجد مبرر للعملية العسكرية التي شنتها أذربيجان في ناجورنو قرة باغ وأضافت أنها تدعو لاجتماع فوري لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد الخطوة التي قامت بها باكو.

وذكرت فرنسا في بيان أنها تعمل مع شركائها للإعداد “لرد قوي” على هذا “الهجوم غير المقبول”.

هذا وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان إن التكتل ندد الثلاثاء بالتصعيد العسكري في قرة باغ ودعا أذربيجان إلى وقف أنشطتها العسكرية الحالية.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يظل منخرطا بشكل كامل في التوسط في الحوار بين أذربيجان وأرمينيا.

وحثت وزارة الخارجية الأرمينية قوات حفظ السلام الروسية في منطقة قرة باغ في أذربيجان الثلاثاء على التدخل ووقف “العدوان الشامل” من باكو على السكان المحليين.

هذا وقالت أذربيجان، الثلاثاء، إن ستة من مواطنيها لقوا حتفهم في انفجار لغمين أرضيين بحادثين منفصلين في منطقة ناجورنو قرة باغ، واتهمت “جماعات مسلحة أرمينية غير شرعية” بزرعهما.