فرنسا.. نقابات العمال تتعهد بمواصلة النضال ضد خطة ماكرون

قال زعيم نقابة عمالية رئيسية في فرنسا، الأحد، إن النقابات العمالية ستواصل النضال ضد خطة الرئيس إيمانويل ماكرون لتعديل نظام التقاعد رغم موافقة مجلس الشيوخ على نص الخطة، السبت.

وحذر لوران بيرجيه، الأمين العام لنقابة الاتحاد الديمقراطي للعمل (سي.إف.دي.تي)، أكبر نقابة عمالية في فرنسا، حكومة ماكرون من فرض سطوتها على البرلمان من خلال دفع النص دون تصويت من نواب الجمعية الوطنية، باستخدام إجراء يعرف باسم المادة 49:3 بعد المادة ذات الصلة في الدستور الفرنسي.

وقال عبر قناة (بي.إف.إم) التلفزيونية “بالنظر إلى تعبئة السكان ومستوى معارضة الخطة… لا يمكنك اللجوء إلى ثغرة ديمقراطية باستخدام المادة 49:3”.

أضاف بيرجيه “في رأيي (استخدام المادة 49:3) سيكون خطيرا للغاية لأنه يخاطر بخلق درجة كبيرة من المرارة”.

والآن، بعد أن أقر مجلس الشيوخ خطة تعديل نظام التقاعد، الذي يتمثل إجراؤها الرئيسي في رفع سن التقاعد عامين إلى 64 عاما، ستراجعها لجنة مشتركة تضم مشرعين في مجلسي النواب والشيوخ، يوم الأربعاء على الأرجح.

ودعت النقابات الفرنسية إلى جولة ثامنة من المظاهرات على مستوى البلاد في ذلك اليوم لمواصلة الضغط على الحكومة والبرلمان.

وإذا وافقت اللجنة على نص الخطة، سيجري المجلسان تصويتا نهائيا يوم الخميس على الأرجح، لكن نتيجة ذلك لا تزال غير مؤكدة في مجلس النواب، حيث لا يتمتع حزب ماكرون بأغلبية مطلقة.