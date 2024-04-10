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فرنسا.. هجوم بسكين في مدينة بوردو ومقتل المهاجم

منذ 49 دقيقة
آخر تحديث: 10 - أبريل - 2024 10:50 مساءً
علم فرنسا

علم فرنسا

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ذكر تلفزيون (بي.إف.إم) نقلا عن الشرطة الفرنسية اليوم الأربعاء أن شخصا قتل وأُصيب آخر على الأقل في هجوم بسكين بمدينة بوردو الفرنسية.

وأضاف التلفزيون أن الشرطة قتلت المهاجم.

وأوضحت القناة الإخبارية أن الشرطة لا تعتقد مبدئيا أن للهجوم صلة بالإرهاب.

ولم يرد مكتب الادعاء في بوردو على الفور على طلب للتعليق.

وقبل أقل من أربعة أشهر على انطلاق الألعاب الأولمبية، تعيش فرنسا حالة تأهب أمني قصوى. وأقيمت مباراة لكرة القدم بين باريس سان جيرمان وبرشلونة في العاصمة الفرنسية مساء اليوم الأربعاء وسط إجراءات أمنية مشددة بعد تهديد من تنظيم الدولة الإسلامية.

(إعداد محمد علي فرج وأيمن سعد مسلم للنشرة ال

    المصدر :
  • رويترز

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