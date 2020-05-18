فرنسا وألمانيا تقترحان خطة نهوض في أوروبا بقيمة 500 مليار أورو

اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الاثنين، خطة نهوض في أوروبا بقيمة 500 مليار أورو في مواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد الذي تسبب بانكماش غير مسبوق في القارة العجوز.

وأورد بيان مشترك: “دعما لانتعاش دائم يعيد ويعزز النمو في الاتحاد الاوروبي، تدعم ألمانيا وفرنسا إنشاء صندوق للنمو يكون طموحا وموقتا ومحدد الهدف”، في إطار مشروع الموازنة المقبلة للاتحاد الأوروبي، على أن يكون بقيمة “500 مليار أورو”.