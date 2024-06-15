فرنسا وألمانيا وبريطانيا تدين توسع إيران النووي في بيان مشترك

نددت فرنسا وألمانيا وبريطانيا اليوم السبت بأحدث تحركات إيران للتوسع في برنامج النووي والتي تضمنها تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وجاء في بيان مشترك للدول الثلاث أن “إيران اتخذت المزيد من الخطوات في سبيل إفراغ خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) من مضمونه عبر تشغيل العشرات من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة الإضافية في موقع التخصيب في نطنز، فضلا عن إعلان أنها ستركب آلاف أجهزة الطرد المركزي الإضافية في موقعي فوردو ونطنز”.

وأضاف البيان “يعد هذا القرار توسعا في برنامج إيران النووي الذي ينطوي على مخاطر انتشار كبيرة”.