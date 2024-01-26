فرنسا وألمانيا وبريطانيا تندد بإطلاق إيران قمر ثريا الصناعي "قائم 100"

نددت فرنسا وألمانيا وبريطانيا (الجمعة 26-1-2024) بإطلاق إيران قمر (ثريا) الصناعي الأسبوع الماضي باستخدام حامل الأقمار الصناعية (قائم 100) ثلاثي المراحل.

وذكرت الدول الثلاث في بيان مشترك، الجمعة أن قائم 100 يستخدم التكنولوجيا الضرورية لتطوير أنظمة صواريخ باليستية بعيدة المدى، وهو ما قد يسمح أيضا لطهران بإطلاق أسلحة أبعد مدى.

وكانت وكالة “تسنيم” الدولية للأنباء قد أكدت قبل أيام أن إيران نجحت بإطلاق القمر الصناعي “ثريا” التابع لمنظمة الفضاء الإيرانية بنجاح إلى الفضاء باستخدام حامل القمر الصناعي قائم 100 ثلاثي المراحل والذي يعمل بالوقود الصلب.

وتم وضع هذا القمر الصناعي بنجاح في مدار 750 كيلومتراً وسجل رقماً قياسياً جديداً.

وجرى هذا الإطلاق بحضور اللواء حسين سلامي القائد العام لحرس الثورة، وحسن سالاريه رئيس منظمة الفضاء، والعميد علي حاجي زاده قائد قوات الجو فضاء التابعة لحرس الثورة وعدد من المسؤولين الوطنيين والعسكريين.

وبحسب وزير الاتصالات الإيراني، فإن قمر “ثريا” البحثي يبلغ حوالي 50 كيلوغراماً.

وتم تنفيذ الإطلاق شبه المداري للحامل “قائم 100” التابع لقوات الجو فضاء التابعة لحرس الثورة بنجاح في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي.