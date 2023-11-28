الثلاثاء 14 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 28 نوفمبر 2023 |
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فرنسا.. وزارة الصحة ترصد أنفلونزا الطيور في مزرعة ديوك رومية

منذ 40 دقيقة
أنفلونزا الطيور

أنفلونزا الطيور

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قالت وزارة الزراعة الفرنسية الثلاثاء إن فرنسا رصدت تفشي فيروس أنفلونزا الطيور شديد العدوى في مزرعة ديوك رومية في شمال غرب البلاد مع انتشار موجة عدوى موسمية في جميع أنحاء أوروبا.

وقالت الوزارة في بيان إن التفشي في منطقة بريتاني حدث بالقرب من مكان عُثر فيه عن طائر بري مصاب بالفعل بالفيروس، ويعد هذا التفشي أول حالة تسجل في مزرعة في فرنسا هذا الخريف.

وأضافت أنه تم تسجيل عدة حالات إصابة بين الطيور البرية في الأيام القليلة الماضية مشيرة إلى أن الحكومة رفعت مستوى التأهب المحلي لأنفلونزا الطيور من “لا شيء” إلى “متوسط”.

وقالت الوزارة إن الطيور الدواجن في المناطق التي تكون عرضة بشكل خاص للاختلاط بالطيور البرية يجب نقلها الآن إلى أماكن مغلقة.

وتسببت أنفلونزا الطيور في إعدام مئات الملايين من الطيور الداجنة في الأعوام الماضية. وعادة ما تصيب أوروبا خلال فصلي الخريف والشتاء وقد تم اكتشافها مؤخرا في مزارع بدول من بينها ألمانيا وهولندا وإيطاليا وكرواتيا والمجر.

    المصدر :
  • رويترز

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