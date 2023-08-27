الأحد 11 صفر 1445 ﻫ - 27 أغسطس 2023 |
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فرنسا.. وزير التربية يحظر ارتداء "العباية الإسلامية" في المدارس

منذ 5 دقائق
فرنسا تحظر ارتداء "العباية الإسلامية" في المدارس

فرنسا تحظر ارتداء "العباية الإسلامية" في المدارس

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أعلن وزير التربية الفرنسي غابريال أتال، الأحد، أنه “سيحظر ارتداء العباية في المدارس” في فرنسا، مشدّدا على سعيه لوضع “قواعد واضحة على المستوى الوطني” لمدراء المدارس.

ولدى سؤال الوزير عن المسألة التي تثير جدلا منذ أشهر على خلفية حوادث على صلة بارتداء هذا اللباس، كشف أتال في تصريح لقناة “تي اف 1” أنه يسعى “اعتبارا من الأسبوع المقبل”، إلى لقاء مسؤولي المدارس لمساعدتهم في تطبيق هذا الحظر.

وكان مجلس الدولة الفرنسي، قد أيّد في يونيو/ حزيران الماضي، قرار حظر ارتداء لاعبات كرة القدم الحجاب في المنافسات التي يُنظمها الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

وشهد المجلس حينها نقاشات بين مؤيد ومعارض لقرار حظر ارتداء الحجاب في منافسات كرة القدم، كما برزت آراء تُندد بحظر ارتداء أي علامة أو زي ديني أو سياسي أثناء خوض المباريات، لعدم منع إبراز الانتماء الفلسفي أو الديني أو النقابي في المجتمع.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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