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فرنسا.. 3 عمليات إطلاق نار في مارسيليا وسقوط قتلى

منذ 10 دقائق
عناصر الشرطة الفرنسية - (Getty)

عناصر الشرطة الفرنسية - (Getty)

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قُتل ثلاثة أشخاص، بينهم مراهق، في ثلاث عمليات إطلاق نار مرتبطة بتجارة المخدرات، في الأحياء الشمالية من مدينة مارسيليا، وفق ما ذكرت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية.

وذكرت شرطة المنطقة أن عمليات إطلاق النار هذه أسفرت أيضًا عن إصابة ثمانية أشخاص، بينهم اثنان في حالة حرجة، وذلك خلال الساعات الأولى من اليوم الاثنين.

وبحسب الشرطة، أسفرت التحقيقات عن اعتقال أربعة أشخاص على صلة بإحدى عمليات إطلاق النار هذه.

ووقع إطلاق النار الأول بعد منتصف الليل بالقرب من مدينة كاستيلاس، تلاه إطلاق نار آخر بجانب الطريق السريع “A7” بالقرب من مدينة أيغالاديس، حيث اكتشفت الشرطة أول قتيلين، تتراوح أعمارهما بين 23 و29 عامًا، وستة جرحى، أحدهم في حالة خطرة.

وقرابة الساعة الواحدة صباحًا، حدث إطلاق نار ثالث بالقرب من وسط المدينة ومنطقة ميناء لا جولييت، حيث قتل مراهق يبلغ من العمر 16 عامًا وأصيب آخر يبلغ من العمر 15 عامًا.

ووفقا لأرقام النيابة العامة الفرنسية فإنّ حوادث إطلاق النار التي وقعت في مرسيليا منذ بداية العام أودت بعدة ضحايا، بعد حصيلة ثقيلة سجلت في 2022 مع 32 ضحية لجرائم القتل المرتبطة بالعصابات المنظمة.

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