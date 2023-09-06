730 مليون يورو.. كلفة أضرار أعمال الشغب في فرنسا على شركات التأمين

كبدت الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب في فرنسا شركات التأمين نحو 730 مليون يورو، في نهاية يونيو الماضي.

وأحصت شركات التأمين 15.6 ألف عقار مؤمن عليه بسبب أعمال الشغب، بمبلغ إجمالي قدره 730 مليون يورو.

ويشار إلى أنه تم تقديم ما مجموعه 15600 طلب لتعويض الخسائر، وفي الوقت نفسه، تقع 65% من الأشياء المؤمن عليها على ممتلكات لرجال أعمال، في حين أن 27% منها – على أملاك عامة تعود للسلطات المحلية، و6% منها مركبات والباقي نسبة 2% من الأضرار الأخرى تعود لممتلكات شخصية.

وفي 11 يوليو، قال اتحاد التأمين الفرنسي، إن الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب ستكلف شركات التأمين 650 مليون يورو، وفي وقت سابق، قدرت حركة رجال الأعمال في فرنسا (MEDEF) الخسائر الناجمة عن أعمال الشغب بأكثر من مليار يورو.

ووفقا لوزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية برونو لومير، فإن المشاركين في أعمال الشغب أحرقوا ونهبوا العديد من الممتلكات، أكثر من 1000 متجر و200 مركز تسوق منذ 27 يونيو في جميع أنحاء البلاد.

وبدأت الاضطرابات في فرنسا عندما قتل سائق يبلغ من العمر 17 عاما من أصل جزائري في 27 يونيو، في إحدى ضواحي باريس، وتم احتجاز ضابط الشرطة الذي أطلق النار من سلاح الخدمة على هذا الشاب المراهق، وتم اعتقال نحو 4000 من مثيري الشغب لارتكابهم انتهاكات مختلفة.