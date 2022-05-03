فريق أميركي في إسرائيل لترتيب زيارة بايدن أواخر يونيو

كشفت وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية أن فريقا من الإدارة الأميركية برئاسة مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، يجري منذ الأحد تحضيرات في إسرائيل لزيارة محتملة للرئيس جو بايدن أواخر يونيو/حزيران المقبل.

ونقل موقع “أكسيوس” (Axios) الإخباري عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان ونظيره الإسرائيلي إيال هولاتا بحثا عقد اجتماع إقليمي لزعماء المنطقة خلال زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للشرق الأوسط.

وأضاف أنه لم يتم تحديد الموعد النهائي لزيارة بايدن، لكن من المتوقع أن تتم في الأسبوعين الأخيرين من شهر يونيو/حزيران.

وأشار الموقع إلى أنه من المتوقع أن تكون زيارة بايدن قصيرة نسبيا ربما تصل إلى 36 ساعة يلتقي فيها مسؤولين إسرائيليين في القدس المحتلة وفلسطينيين في بيت لحم.

وقال مسؤولان إسرائيليان لأكسيوس، إن أهمية الاجتماع تأتي كتأكيد على التزام الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، في وقت يُنظر فيه إلى أن أميركا تستعد للانسحاب من المنطقة.

ووفقا لصحيفة هآرتس (Haaretz) الإسرائيلية، من المرجح أن يضيف بايدن إسرائيل محطة في رحلته إلى أوروبا، إما قبل اجتماع (مجموعة الدول الصناعية السبع) في ألمانيا بين 26 و28 يونيو/حزيران، أو بعد قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بإسبانيا 29 و30 من الشهر نفسه.

وأشارت إلى أن هذه ستكون أول زيارة يقوم بها الرئيس بايدن إلى منطقة الشرق الأوسط منذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني 2021.

والأسبوع الماضي، أعلن البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيانين منفصلين، أن بايدن أبلغ نفتالي بينيت في اتصال هاتفي موافقته على زيارة إسرائيل قريبا.