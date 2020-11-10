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فريق بايدن يدعو لإقرار فوزه لبدء عملية انتقال السلطة

منذ 8 دقائق
جو بايدن وكامالا هاريس

جو بايدن وكامالا هاريس

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منذ لحظة إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية ظهرات التجاذبات بين فريقي المرشحين دونالد ترامب وجو بايدن ، ودعا مسؤول في الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، الاثنين، إدارة الخدمات العامة لإقرار فوز بايدن في الانتخابات على الرئيس الحالي دونالد ترامب لكي تبدأ عملية انتقال السلطة.

وأوضح المسؤول للصحفيين أن إدارة الخدمات العامة عادة ما تقر فوز المرشح الرئاسي عندما يتضح الفائز، وأضاف أن الفريق الانتقالي قد يتخذ إجراءات قانونية.

“مخالفات” الانتخابات

من جانب آخر، قال أكبر عضو جمهوري في الكونغرس الأميركي إن الرئيس دونالد ترامب من حقه النظر في “مخالفات” انتخابات الأسبوع الماضي، لكنه لم يقدم أي دليل على وجود تزوير.

ولم يعترف ترامب وهو جمهوري بالهزيمة بعد يومين من حصول منافسه الديمقراطي جو بايدن على عدد كاف من أصوات المجمع الانتخابي في كل ولاية لتحقيق الفوز.

وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، إنه يؤيد خوض ترامب معركة قانونية في مزاعم التزوير.

وأضاف “الرئيس ترامب له الحق بنسبة 100 بالمئة في النظر في مزاعم المخالفات وتقييم خياراته القانونية”، وقبل مخاطبة مجلس الشيوخ، التقى ماكونيل مع وزير العدل وليام بار.

وهنأ عدد قليل من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بايدن على فوزه، وقالت إحداهن، وهي السناتور سوزان كولينز، للصحفيين مساء الاثنين إنها تعتقد أن طعون الرئيس القانونية “من غير المرجح أن تغير نتيجة” الانتخابات.

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