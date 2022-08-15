فريق دفاع الأمريكية جرينر يستأنف حكم إدانتها في روسيا

أعلن فريق الدفاع عن لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينرـ استئناف حكم إدانتها في روسيا على أمل إتمام صفقة محتملة للإفراج عنها.

وحُكم على جرينر بالسجن لمدة تسع سنوات في روسيا، عقب إدانتها بحيازة المخدرات وتهريبها.

واعتقلت السلطات جرينر، التي كانت تلعب ضمن فريق روسي، في أحد مطارات موسكو في 17 فبراير/شباط بعد العثور على خراطيش محشوة بالقنب في حقيبتها.

وأقرت جرينر بأنها مذنبة، لكنها قالت إنها ارتكبت “خطأ بحسن نية” بدخولها روسيا بزيت القنب، وهو أمر غير قانوني في البلاد. وأدينت جرينر في 4 أغسطس/ آب الجاري.

وتقول الحكومة الأمريكية إن جرينر سُجنت ظلما، وعرضت مبادلتها بتاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت الذي يقضي عقوبة بالسجن 25 عاما في الولايات المتحدة.

وأبدت روسيا استعدادها للتفاوض بشأن المبادلة المحتملة عبر الآليات الدبلوماسية التي أقرها الرئيسان الأمريكي دو بايدن والروسي فلاديمير بوتين.

وينظر على نطاق واسع للقضية كجزء من الصراع السياسي بين واشنطن وموسكو في أعقاب المواجهة غير المباشرة بين البلدين النوويين في أوكرانيا.

وأطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في فبراير/شباط الماضي، لحماية الأقلية الناطقة بالروسية في أوكرانيا بحسب المسؤولين الروس.

لكن الولايات المتحدة قادت حلفا غربيا للتصدي إلى العملية الروسية ودعمت كييف السلاح والخبراء وفرضت عقوبات قاسية على موسكو.

ووافق مجلس النواب الأمريكي الشهر الماضي على قرار حزبي يطالب الحكومة الروسية بإطلاق سراح نجمة كرة السلة فورا.

ناشدت أسرة جرينير الرئيس الأمريكي جو بايدن تكثيف الجهود من أجل إطلاق سراح لاعبة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفات.

وكان الرئيس الأمريكي قد تعهد في وقت سابق ببذل إدراته كل ما بوسعها من أجل عودة بريتني جرينير إلى الديار.

واعتبر بادين الحكم “أمرا غير مقبول، ودعا روسيا إلى إطلاق سراحها على الفور حتى تكون مع زوجها وأحبائها وأصدقائها وزملائها في الفريق”.