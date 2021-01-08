فريق عمل البيت الأبيض لمكافحة كورونا يحذر من سلالة جديدة محتملة

حذر فريق العمل التابع للبيت الأبيض والمعني بمكافحة فيروس كورونا من احتمال تطور سلالة جديدة له تم اكتشافها في الولايات المتحدة وتعتبر أكشر انتشارا.

في سياق متصل، رصدت دول عدة في العالم إصابات متزايدة من السلالة الجديدة لفيروس كورونا، التي تم اكتشافها في بريطانيا ويعرف عنها لحد الآن أنها سريعة العدوى.

ولجأت عدة دول إلى فرض قيود على السفر من وإلى المملكة المتحدة، فيما عاد احتمال فرض الحجر العام إلى الواجهة في بلدان أخرى في محاولة لتفادي موجة جديدة للجائحة.

في عدة مناطق في العالم، بدأ العام الجديد بمخاوف من انتشار موجات جديدة لوباء فيروس كورونا خصوصا بعد اكتشاف سلالات جديدة للفيروس أكثر عدوى، أهمها رصدت في بريطانيا، ما جعل هاجس الحجر الصحي الشامل يعود إلى الواجهة من جديد.