فزع غربي من غزو روسي محتمل لأوكرانيا

قالت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية إن الولايات المتحدة حذّرت من أن ”أي عدوان على أوكرانيا سيكون بمثابة خطأ جسيم من جانب روسيا“.

وأضافت في تقرير أن ”تلك التحذيرات الأمريكية تأتي في أعقاب المعلومات الاستخباراتية الغربية التي أظهرت وجود حشود عسكرية روسية على طول الحدود مع أوكرانيا“.

ونقلت عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، قوله إن ”واشنطن تشعر بقلق بالغ إزاء التحركات غير العادية للقوات الروسية على الحدود الأوكرانية، وسترتكب روسيا خطأ بالغًا في حالة تكرار ما فعلته، العام 2014″، في إشارة إلى ضم موسكو لشبه جزيرة القرم.

وأشارت إلى أن هذا التحذير جاء بعد قيام واشنطن وكييف بإطلاع حلفاء غربيين على أن الحشد العسكري الروسي يمكن أن يشير إلى استعدادات من جانب موسكو لغزو أوكرانيا، إذ تقوم روسيا بتأجيج حرب الانفصاليين في إقليم دونباس الواقع شرق أوكرانيا.

من جانبه، قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن ”روسيا لا تمثل تهديدًا لأحد“، نافيًا بذلك المخاوف الأمريكية والأوكرانية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي، رفض الكشف عن هويته، قوله إن الاتحاد طلب من السلطات الروسية معلومات حول الحشد العسكري، بعد قيام مسؤولين أمريكيين بإطلاع نظرائهم الأوروبيين على التطورات.

وأضاف المسؤول :“نشهد مرة أخرى حشدًا للقوات الروسية، ونتشاور مع شركائنا في الولايات المتحدة وبريطانيا بشأن تقييم تلك التحركات العسكرية الروسية، وهذا تطور مثير للقلق“.

وذكرت ”فاينانشال تايمز“، أن ”التوترات هذا الأسبوع، تفاقمت عندما اتهم الاتحاد الأوروبي بيلاروسيا، الحليف الروسي، بنشر تكتيكات العصابات على حدودها مع بولندا، لتشجيع المهاجرين على السفر إلى المنطقة، من أجل إثارة حالة من عدم الاستقرار على حدود الاتحاد الأوروبي“.