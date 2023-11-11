فصائل عراقية تستهدف قاعدة رميلان في سوريا

بعد هجمات متعددة استهدفت قواعد عسكرية أميركية في العراق وسوريا خلال الفترة الماضية، شهدت قاعدة رميلان الأميركية في سوريا محاولة اعتداء جديدة.

فقد أعلن فصيل عراقي يحمل اسم “المقاومة الإسلامية في العراق” في بيان نشر على مواقع التواصل، اليوم السبت، أنه استهدف قاعدة رميلان بواسطة طائرتين مسيّرتين وأصابتا أهدافهما بشكل مباشر، بحسب وكالة “أنباء العالم العربي”.

استهداف مطار حرير

في سياق متصل، استهدف مطار حرير في مدينة أربيل بكردستان العراق من جديد بطائرة مسيّرة مفخخة ظهر اليوم، بحسب ما قالت شبكة “رووداو” الإخبارية الكردية.

ونقلت الشبكة عن مصدر أمني قوله إن الطائرة المسيّرة سقطت قرب قاعات المطار وانفجرت، مبيّناً أن القاعات التي أخليت في وقت سابق، تعرضت لأضرار مادية.

وأصدرت فصائل عراقية عدة بيانات مؤخرا تعلن فيها استهداف قواعد أميركية في المنطقة، ردا على استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

فيما تقول الفصائل إن الهجمات الإسرائيلية على القطاع تتم بدعم أميركي مباشر.

هجمات سابقة

وتعرضت القاعدة التابعة لقوات التحالف الدولي في رميلان بريف الحسكة الشمالي، لهجمات سابقة مصدرها الأراضي العراقية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكان هذا الفصيل أعلن في وقت سابق استهداف قاعدة رميلان والشدادي وعين الأسد التي تضم قوات أميركية.

يذكر أن هذه القاعدة وغيرها من القواعد التي تضم قوات أميركية في العراق وسوريا على السواء تعرضت خلال الفترة الماضية لهجمات بالدرون أو صواريخ الكاتيوشا.