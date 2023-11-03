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فصائل عراقية تعلن استهداف قاعدة أميركية شرقي سوريا

منذ 44 دقيقة

قوات أميركية في سوريا

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أعلنت فصائل عراقية مسحلة، يوم الجمعة، استهداف قاعدة عسكرية أميركية في قرية خراب بمحافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا،

وتبنت فصائل مسلحة استهداف القاعدة الأميركية في قرية خراب الجير شرقي سوريا.

وجاء في بيان للفصائل العراقية: “استهدف مجاهدو المقـاومة الإسـلامية فـي العراق، قـاعـدة الاحتلال الأمريكي خراب الجير شمال شرق سوريا، برشقة صاروخية، وأصابت أهدافها بشكل مباشر”.

وتقع القاعدة التي تعدّ إحدى أكبر القواعد العسكرية الأميركية، بالقرب من الحدود السورية العراقية التركية، في منطقة المالكية بريف الحسكة الشمالي.

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