فصائل عراقية تعلن استهداف قاعدتين أميركيتين في سوريا

أعلنت فصائل مسلحة في العراق اليوم الثلاثاء أنها استهدفت قاعدتين للقوات الأميركية في سوريا ردا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المدعوم من قبل الولايات المتحدة، في حين أعلن الجيش الأميركي تعرض قواته المتمركزة شمال شرقي سوريا لـ4 هجمات خلال 24 ساعة أمس الاثنين.

وقالت “المقاومة الإسلامية في العراق” في بيان أصدرته فجر اليوم الثلاثاء إنها استهدفت “قاعدتي الاحتلال الأميركي في حقل العمر النفطي في سوريا بطائرة مسيرة”، كما استهدفت القاعدة الأميركية في القرية الخضراء بالعمق السوري بمسيرة أخرى في عملية منفصلة.

وأوضحت أنها تمكنت خلال الضربتين من إصابة “أهدافها بشكل مباشر”.

وكشفت المقاومة الإسلامية في العراق عن أنها أدخلت وللمرة الأولى صاروخا ذكيا قصير المدى من طراز “صارم” إلى الخدمة، خلال استهدافها القواعد الأميركية في المنطقة.

وأوضحت أن استهدافها القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة يأتي في إطار ردها على “الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة بتوجيه وإدارة أميركية.”