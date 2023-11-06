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فصائل عراقية تعلن استهداف قواعد أميركية في العراق وسوريا

منذ 12 دقيقة
آثار من الهجوم على قاعدة عين الأسد

آثار من الهجوم على قاعدة عين الأسد - أرشيفية

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أعلنت فصائل عراقية، مساء الاثنين، أنها استهدفت 4 قواعد عسكرية أميركية في العراق وسوريا، بحسب بيان.

وذكرت جهة تطلق على نفسها “المقاومة الإسلامية في العراق” استهداف “أربع قواعد للاحتلال الأميركي بـ 6 هجمات”.

وقالت إن ثلاثة منها استهدفت قاعدة “عين الأسد” غربي العراق وشنت هجوما رابعا على “قاعدة الاحتلال قرب مطار أربيل” شمالي البلاد.

وفي سوريا، هاجمت هذه الفصائل قاعدتي “تل البيدر” شمالي البلاد، و”التنف” جنوبها، ضربة لكل واحدة منذ فجر اليوم وخلال أوقات مختلفة.

وقالت إنه “تم استعمال الأسلحة المناسبة والتي أصابت أهدافها بشكل مباشر”، وفق البيان الذي لم يحدد هذه الأسلحة.

ولم يصدر تعليق على الفور من الجيش الأميركي بشأن هذه الهجمات المفترضة.

وتفيد تقديرات أميركية بوقوع 38 هجوما على قواعد للولايات المتحدة في العراق وسوريا.

وتواجه القوات الأميركية في الشرق الأوسط تصاعدا في الهجمات على خلفية الحرب بين إسرائيل وحماس.

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