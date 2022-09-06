فصل خط الطاقة الاحتياطي بمحطة زابوريجيا نتيجة تعرضه لحريق

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة (الاثنين 6-9-2022)، نقلا عن معلومات من أوكرانيا، إن الخط الاحتياطي الذي يزود محطة زابوريجيا النووية بالطاقة الكهربائية تم فصله عمدا لإخماد حريق، لكنه لم يتضرر.

وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بالتسبب في إثارة خطر وقوع كارثة نووية بقصف مناطق قريبة من المحطة الواقعة في جنوب أوكرانيا والتي استولت عليها روسيا لكنها لا تزال تدار بواسطة مهندسين أوكرانيين.

وجرى فصل آخر خط كهرباء عادي من أصل أربعة خطوط بقدرة 750 كيلوفولت تزود المحطة بالكهرباء الضرورية لسلامتها يوم الجمعة. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن العاملين الأوكرانيين في المحطة أبلغوا خبراءها بأنهم يخططون لإصلاحه لكن الأمر سيستغرق عدة أيام.

ويمكن للخط الاحتياطي الذي تبلغ قدرته 330 كيلوفولت مد المحطة النووية بالطاقة من محطة توليد قريبة تعمل بالفحم.

وأضافت الوكالة في بيان “تواصل محطة زابوريجيا تلقي الكهرباء التي تحتاجها من أجل السلامة من مفاعلها الوحيد العامل”.

وتابعت قائلة إن كييف أبلغتها بأنه “ستتم إعادة توصيل هذا الخط الاحتياطي بمجرد إخماد الحريق”.

وذكرت الوكالة أنه بمجرد تشغيل الخط الاحتياطي مجددا، سيعاد توصيل المفاعل العامل بشبكة الكهرباء. وتضم محطة زابوريجيا ستة مفاعلات وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.