فصل زابوريجيا "بالكامل" عن الشبكة الكهربائية الأوكرانية

قالت الشركة الحكومية الأوكرانية المشغّلة لمحطّة زابوريجيا للطاقة النووية، الخميس، إنّه تم فصل هذه المحطّة، الأكبر في أوروبا والخاضعة لسيطرة القوات الروسية، “بالكامل” عن شبكة الكهرباء الأوكرانية بعد انقطاع الخطوط التي تصلها بالشبكة.

وقالت مجموعة “إنيرغوأتوم” على “تلغرام” إنه تم فصل مفاعلَي المحطّة العاملين عن الشبكة، مضيفة أنه نتيجة لذلك، أدّت أعمال القوات الروسية إلى فصل محطّة زابوريجيا للطاقة النووية بالكامل عن شبكة الكهرباء، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.

ولفتت شركة التشغيل الأوكرانية إلى أنّ حرائق في محيط محطة زابوريجيا الحرارية القريبة من المحطة النووية بجنوب أوكرانيا تسبّبت مرتين بانقطاع آخر خط اتصال يربط المحطة بشبكة الكهرباء، بحسب ما ذكرت فرانس برس

وذكّرت الشركة الأوكرانية بأنّ “3 خطوط اتصال أخرى كانت قد تضرّرت سابقاً خلال هجمات إرهابية” روسية.

ومساء الخميس 25 أغسطس\آب، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنّها “تبلّغت من أوكرانيا” بانقطاع الاتصال بين المحطة النووية، التي يتعرّض محيطها لقصف متكرّر، وتلك الحرارية.

وأوضحت الوكالة أنّ “المحطة تعمل حالياً” لأنّها “لا تزال متّصلة” عبر “المحطّة الحرارية المجاورة التي يمكنها تأمين الكهرباء في الحالات الطارئة”، وفقا لفرانس برس.

وقال المدير العام للوكالة رافاييل غروسي إنّه تمّ كذلك تشغيل أنظمة الحماية الطارئة للمفاعلات، وكل أنظمة الأمان ما زالت تعمل.

وأوضح أنّ “الوحدات ظلّت منفصلة عن الشبكة أيضاً بعد إعادة وصل خط الكهرباء”، من دون تحديد أسباب انقطاع التيار الكهربائي.

ومساء الخميس 25 أغسطس\آب اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ “ردّ فعل الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن يكون أسرع بكثير ممّا هو عليه”.