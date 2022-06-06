فضيحة الحفلات تلاحقه.. المحافظون يصوّتون على سحب الثقة من “جونسون”

يتوجه حزب المحافظين، الاثنين، الى طرح الثقة في قيادة رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون” للحزب، في آخر تطور للأزمة التي يواجهها الأخير على خلفية فضيحة خرقه للإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.

وأعلنت وسائل إعلام بريطانية أنه تم إبلاغ جونسون بتحقيق النصاب اللازم للتصويت على قيادته للحزب.

ونقلت صحيفة “إندبندنت ” عن القيادي في الحزب، غراهام برادي، أن التصويت سيجري ما بين السادسة والثامنة مساء بالتوقيت المحلي، على أن تعلن النتائج بعدها مباشرة.

وكان جونسون قد استقبل بجوقة من صيحات الاستهجان عند وصوله إلى حفل الشكر بمناسبة اليوبيل البلاتيني للملكة صباح يوم الجمعة.

وحسب صحيفة “الغارديان” البريطانية، قوبل رئيس الوزراء بصيحات الاستهجان والصفارات من قبل المتفرجين المحبطين، أثناء خروجه من سيارته عندما توقفت في كاتدرائية القديس بولس في لندن مع زوجته كاري.

وخلال مسيرة محرجة استمرت 15 ثانية على الدرج حيث كان كبار أفراد العائلة المالكة وكبار الشخصيات والسياسيين يحتفلون باليوم الثاني من الاحتفالات لتكريم فترة حكم الملكة السبعين، بدا جونسون غير منزعج حيث ابتسم وأومأ برأسه لمجموعة من الناس يصفقون من خلفه ويهتفون باستهزاء.

وفي وقت سابق، أفاد تقرير في قلب الحكومة، بأن العمال في “داونينغ ستريت” نظموا احتفالًا في حزيران ٢٠٢٠، حيث كان أحد الحاضرين مريضًا واستُهلكت كميات هائلة من الكحول.

هذه الحوادث حصلت خلال حفل في ١٨ حزيران ٢٠٢٠، بدأ في مكتب حكومي حيث غادر آخر شخص من الفريق عند الساعة الثالثة صباحا من اليوم التالي.

وقد حضرت جزءًا من الحفل المسؤولة الحكومية السابقة “هيلين ماكنامارا”، وأحضرت معها جهاز كايروكي.

“الحفل استمر عدة ساعات. كان هناك استهلاك هائل للكحول من قبل بعض الأشخاص. أحد الاشخاص كان مريضًا” يقول التقرير.

ووقتذاك، كانت هذه التجمعات الواسعة ممنوعة للمساعدة في تخفيف تفشي فيروس كورونا.