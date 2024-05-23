فضيحة في الجيش الروسي.. اعتقال ضابط رفيع المستوى بتهمة الرشوة

أصدر القضاء العسكري الروسي، أمرا باعتقال رئيس إدارة الاتصالات في الجيش الروسي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق فاديم شامارين لمدة شهرين على ذمة التحقيق بتهمة الرشوة.

وأفاد مصدر قضائي اليوم الخميس، بأن المحكمة وافقت على طلب النيابة العسكرية وحكمت باعتقال المتهم لمدة شهرين حتى الـ21 من يوليو القادم، وفقاً لوكالة “نوفوستي”.

وأضافت أن المتهم سيواجه شامارين عقوبة السجن 15 عاما إن ثبتت إدانته.

تأتي هذه الحادث بعد اثنتين كانت أعلنت عنهما السلطات في روسيا مؤخراً.

يذكر أن لجنة التحقيق الروسية كانت اعتقلت في نهاية أبريل/نيسان الماضي، نائب وزير الدفاع الروسي تيمور إيفانوف للاشتباه في تقاضيه رشوة.

وفي منتصف مايو/أيار الجاري، أعلنت اللجنة اعتقال رئيس الدائرة الثامنة في هيئة الأركان العامة يوري كوزنيتسوف بتهمة الرشوة من جهات تجارية.

فيما أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف حينها، أن التحقيقات التي تجري في وزارة الدفاع مع ضابط هيئة الأركان يوري كوزنيتسوف وقبله نائب وزير الدفاع تيمور إيفانوف هي “قضية تتعامل معها سلطات التحقيق حصرا”.