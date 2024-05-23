الخميس 15 ذو القعدة 1445 ﻫ - 23 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فضيحة في الجيش الروسي.. اعتقال ضابط رفيع المستوى بتهمة الرشوة

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 23 - مايو - 2024 12:44 مساءً
نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق فاديم شامارين

نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق فاديم شامارين

A A A
طباعة المقال

أصدر القضاء العسكري الروسي، أمرا باعتقال رئيس إدارة الاتصالات في الجيش الروسي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق فاديم شامارين لمدة شهرين على ذمة التحقيق بتهمة الرشوة.

وأفاد مصدر قضائي اليوم الخميس، بأن المحكمة وافقت على طلب النيابة العسكرية وحكمت باعتقال المتهم لمدة شهرين حتى الـ21 من يوليو القادم، وفقاً لوكالة “نوفوستي”.

وأضافت أن المتهم سيواجه شامارين عقوبة السجن 15 عاما إن ثبتت إدانته.

تأتي هذه الحادث بعد اثنتين كانت أعلنت عنهما السلطات في روسيا مؤخراً.

يذكر أن لجنة التحقيق الروسية كانت اعتقلت في نهاية أبريل/نيسان الماضي، نائب وزير الدفاع الروسي تيمور إيفانوف للاشتباه في تقاضيه رشوة.

وفي منتصف مايو/أيار الجاري، أعلنت اللجنة اعتقال رئيس الدائرة الثامنة في هيئة الأركان العامة يوري كوزنيتسوف بتهمة الرشوة من جهات تجارية.

فيما أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف حينها، أن التحقيقات التي تجري في وزارة الدفاع مع ضابط هيئة الأركان يوري كوزنيتسوف وقبله نائب وزير الدفاع تيمور إيفانوف هي “قضية تتعامل معها سلطات التحقيق حصرا”.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

وزيرة الخزانة الأمريكية جانت يلين
وزيرة الخزانة الأمريكية: عزل إسرائيل للبنوك الفلسطينية قد يخنق الاقتصاد الفلسطيني
اقتصاد الإمارات - تعبيرية
اقتصاد الإمارات يسجل نموًا قويًا بنسبة 4.3% في الربع الرابع من 2023
النفط الخام
خام دبي يعادل الخام العماني في تسعير أغسطس

الأكثر قراءة

الفنان ريان
بفيديو مؤثر.. ريان يعلن إصابته بالسرطان
عناصر من الجيش اللبناني قرب شاحنة مسدسات مهربة
صور.. الجيش اللبناني يكشف تفاصيل شاحنة المسدسات المهربة
الدولار
الدولار يحوم قرب أعلى مستوى في أسبوع