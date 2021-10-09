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فضيحة مدوية تجبر مستشار النمسا على الاستقالة

9 - أكتوبر - 2021
مستشار النمسا سيباستيان كورتس
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قال المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، إنه استقال من مكتبه مساء السبت، بعد أيام من مداهمة مكتبه من قبل المدعين النمساويين الذين يحققون معه وأعضاء الفريق المقربون للاشتباه في الرشوة وخيانة الأمانة.

وقال كورتس، متحدثا في خطاب متلفز على التلفزيون النمساوي: “أريد توفير مساحة لضمان الاستقرار”.

ومع ذلك، قال إن مزاعم الفساد الموجهة إليه كانت “خاطئة”، ونفى أنه استخدم أموال الحكومة لأغراض سياسية.

وقال كورتس إن وزير الخارجية ألكسندر شالنبرغ سيصبح مستشارًا جديدًا، وفقًا لإذاعة ORF العامة.

وتسببت مزاعم الفساد ضد كورتس في أزمة في الحكومة النمساوية.

ويواجه كورتس ومقربون منه تهما بمحاولة تأمين صعوده إلى قيادة حزبه والبلاد، اعتمادا على نتائج استطلاع رأي تم التلاعب بها وتقارير تنشرها وسائل الإعلام وتمول من الخزانة العامة.

وقبل استقالة كورتس يوم السبت، هددت أحزاب المعارضة بإجراء تصويت بحجب الثقة عنه في البرلمان يوم الثلاثاء.

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