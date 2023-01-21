فضيحة من العيار الثقيل.. اعتداءات جنسية على لاعبي كرة قدم في إيران!

فجرت وسائل إعلام إيرانية قضية اعتداءات جنسية تعرض لها لاعبون قاصرون في أكاديمية لكرة القدم في مدينة مشهد شمال شرق البلاد.

وقالت صحيفة “شهرآرا” الصادرة عن بلدية المدينة المقدّسة، في عددها الجمعة إلى إن “عائلات اللاعبين” تجمعت أمام الفرع المحلي لاتحاد كرة القدم “احتجاجا على هذه الفاجعة”.

وبعد هذا الاحتجاج من الأهالي، أمر وزير الرياضة الإيراني حميد سجادي بفتح تحقيق، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السبت.

وأوردت وكالة “إرنا” إن “مسؤولا إعلاميا سابقا لنادي شهر خودرو قال عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن ذوي 15 لاعبا من الفريق وأكاديميته، تقدموا بشكوى ضد النادي والمدربين لاعتدائهم جنسيا على أولادهم”.

وأشارت الوكالة الرسمية الى أن الوزير “أمر قبل أسبوعين بفتح تحقيق في أعقاب معلومات تتحدث عن اعتداءات جنسية في أكاديمية لكرة القدم للمراهقين في مشهد”، ودعا إلى إظهار “حزم” ضد من يظهر تورطهم في القضية.

وفي العام 2017، أثار مسؤول في لجنة الأخلاقيات التابعة لاتحاد كرة القدم، جدلا في البلاد بعدما كشف معطيات عن تعرض “أكثر من عشرة مراهقين” للاعتداء الجنسي في فريق محلي.