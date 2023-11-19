الأحد 5 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 19 نوفمبر 2023 |
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فقدان سفينة شحن تركية في البحر الأسود على متنها 12 فردا

منذ 25 دقيقة
خريطة الدولة المطلة على البحر الأسود

خريطة الدولة المطلة على البحر الأسود

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قالت السلطات التركية إن سفينة شحن تركية على متنها طاقم مكون من 12 فردا اختفت قبالة ساحل البلاد على البحر الأسود وسط عاصفة، الأحد، وإن السلطات لم تتمكن من الاتصال بهم منذ ذلك الحين.

وقال مكتب حاكم إقليم زونجولداق إن قبطان السفينة كافكامتلر التي ترفع العلم التركي أبلغ في الصباح بأن السفينة كانت تنجرف نحو حاجز أمواج قبالة منطقة إيريجلي بالإقليم الواقع في شمال غرب تركيا.

وتعرضت المنطقة لعواصف قوية اليوم الأحد، وذكر بيان أن الأحوال الجوية السيئة حالت دون إجراء الطائرات والسفن عمليات بحث.

وقال مكتب حاكم الإقليم إن فرق البحث والإنقاذ انتشرت في المنطقة، وهي مستعدة لبدء العمليات عندما يسمح الطقس بذلك.

    المصدر :
  • رويترز

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