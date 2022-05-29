فقدان طائرة تقل 22 شخصًا في نيبال!

قال مسؤولون لرويترز إن طائرة تديرها شركة طيران خاصة في نيبال اختفت اليوم الأحد وعلى متنها 22 شخصا، مضيفين أن الطقس الغائم يمنع تحليق طائرات هليكوبتر للبحث في آخر موقع معروف للرحلة.

وأضافوا أن الطائرة الصغيرة كانت في طريقها من بلدة بوخارا السياحية الواقعة على بعد نحو 125 كيلومترا غربي العاصمة كاتمندو إلى جومسوم على بعد نحو 80 كيلومترا إلى الشمال الغربي. وتدير هذه الطائرة شركة تارا للطيران التي تستخدم أساسا طائرات توين أوتير الكندية الصنع.

وقالت هيئة الطيران المدني النيبالية في بيان “عادت طائرة بحث هليكوبتر إلى جومسوم بسبب سوء الأحوال الجوية دون تحديد مكان الطائرة”.

وأضافت “طائرات الهليكوبتر جاهزة للإقلاع للبحث من كاتمندو وبوخارا وجومسوم بمجرد تحسن الأحوال الجوية. وغادرت فرق البحث التابعة للجيش والشرطة باتجاه الموقع”.

وقال شركة الطيران إن الطائرة تقل أربعة هنود واثنين من الألمان و16 نيباليا، منهم ثلاثة من أفراد الطاقم. وأضافت أن على الطائرة سبع نساء.

وقال مسؤول في شركة الطيران، طلب عدم الكشف عن هويته، إن الطائرة فقدت الاتصال ببرج المراقبة قبل خمس دقائق من موعد هبوطها في جومسوم، وهي مقصد سياحي شهير.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية في البلاد أن سحبا كثيفة تغطي منطقة بوخارا-جومسون منذ الصباح.

وقال المسؤول بالشرطة بريم كومار داني إن فريق إنقاذ وبحث بري أُرسل إلى المنطقة القريبة من جبل داولاجيري، وهو سابع أعلى جبل في العالم إذ يبلغ ارتفاعه 8167 مترا.

وبنيبال لثمانية من أعلى 14 جبلا في العالم، ومنها جبل إيفرست. ولدى نيبال سجل من حوادث الطائرات، ومعروف أن طقسها يمكن أن يتغير فجأة، وعادة ما تكون مهابط الطائرات فيها في مواقع جبلية يصعب الوصول إليها.