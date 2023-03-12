فقدان عشرات المهاجرين بعد انقلاب قارب قبالة إيطاليا

قالت منظمتا إغاثة، الأحد، إن هناك مخاوف أن يكون عشرات المفقودين قد لقوا حتفهم في وسط البحر المتوسط بعد أن انقلب قارب كانوا يسافرون على متنه من ليبيا في طقس سيء.

وكتبت منظمة ميديترانيا سيفينج هيومانز الخيرية على تويتر أنه، بحسب مصادر عديدة، انقلب قارب كان يسير في اتجاه إيطاليا هذا الصباح على بعد 110 أميال شمال غربي بنغازي.

وقالت منظمة الارم فون، وهي مؤسسة خيرية أخرى تتلقى اتصالات من قوارب المهاجرين التي تكون في خطر، إنها نبهت السلطات أول مرة أمس السبت، مؤكدة أن القارب، الذي كان يقل 47 شخصا بحاجة إلى إنقاذ فوري.

وأضافت على تويتر “نحن مصدومون. بحسب مصادر مختلفة، غرق عشرات الأشخاص من هذا القارب المنكوب”.

ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من إيطاليا بخصوص مصير القارب.

وتقول ميديترانيا إن السلطات الإيطالية طالبت بتدخل سفن تجارية في المنطقة. ورغم ذلك، أوضحت، أنها لم تقم بعملية إنقاذ بمجرد وصولها المنطقة.

وقال لوكا كاساريني، رئيس بعثة ميديترانيا، لرويترز إن أربع سفن تجارية ما زالت في المنطقة.

وخضعت قدرات إيطاليا على إنقاذ المهاجرين في البحر للتدقيق في أعقاب غرق سفينة في 26 فبراير شباط قرب منطقة كالابريا الجنوبية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 79 شخصا.

وقال خفر السواحل أمس السبت إنه تم إنقاذ أكثر من 1300 مهاجر في ثلاث عمليات منفصلة قبالة الطرف الجنوبي لإيطاليا، إلى جانب إنقاذ 200 آخرين قبالة صقلية.