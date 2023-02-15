فقدان عشرات المهاجرين بعد تحطم قاربهم قبالة سواحل ليبيا

قالت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا على تويتر (الأربعاء 15-2-2023) إن 73 مهاجرا على الأقل فُقدوا ويُعتقد أنهم لقوا حتفهم بعد تحطم قارب قبالة السواحل الليبية أمس الثلاثاء.

وأضافت المنظمة أن سبعة ناجين تمكنوا من العودة إلى الشاطئ من القارب الذي كان يقل حوالي 80 شخصا أفادت تقارير بأنهم كانوا في طريقهم إلى أوروبا من مدينة قصر الأخيار شرق طرابلس.

وقالت المنظمة إن الهلال الأحمر الليبي والشرطة المحلية انتشلا 11 جثة حتى الآن بينما لا يزال الناجون السبعة في المستشفى.

وأصبحت ليبيا نقطة انطلاق رئيسية في شمال أفريقيا للمهاجرين من أنحاء أفريقيا الذين يسعون لعبور البحر المتوسط والصحراء وصولا إلى أوروبا.