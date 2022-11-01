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فقدان عشرات المهاجرين بعد غرق قاربهم قبالة جزيرة يونانية

منذ دقيقتين
قارب مهاجرين

قارب مهاجرين

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قال خفر السواحل اليوناني إن سلطات البلاد أنقذت تسعة مهاجرين وتبحث عن عشرات آخرين يُعتقد أنهم مفقودون بعدما غرق قاربهم قبالة ساحل جزيرة إيفيا في وقت مبكر الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم حفر السواحل نيكوس كوكالاس للتلفزيون الرسمي إي.آر.تي إنه تم إنقاذ تسعة أشخاص كانوا على متن القارب الذي غرق قبالة الطرف الجنوبي لجزيرة إيفيا.

وتابع كوكالاس أنه وفقا لشهادات المهاجرين، كان نحو 68 شخصا على متن القارب.

وذكر خفر السواحل اليوناني في بيان أن سفينة تابعة له وطائرة هليكوبتر وقاربين كانا يبحران في منطقة قريبة يشاركون في عملية الإنقاذ.

وكانت اليونان في قلب أزمة الهجرة الأوروبية عامي 2015 و2016 عندما وصل إليها عبر تركيا نحو مليون لاجئ فروا من الحرب والفقر في سوريا والعراق وأفغانستان.

وانخفض عدد الوافدين إليها منذ ذلك الحين. لكن السلطات اليونانية قالت إنها شهدت مؤخرا زيادة في محاولات الدخول عبر جزر البلاد والحدود البرية التركية.

    المصدر :
  • رويترز

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