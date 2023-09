فقدان مقاتلة "أف 35" بولاية ساوث كارولينا الأمريكية

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن مقاتلة متقدمة من طراز F-35B تابعة لمشاة البحرية الأميركية، الأحد، فقدت بعد أن أجبر “حادث مؤسف” الطيار على القفز من الطائرة بالقرب من تشارلستون بولاية ساوث كارولينا.

وقالت متحدثة باسم قاعدة تشارلستون المشتركة إن الطيار خرج بسلام ويتلقى العلاج في مركز طبي محلي، لكن لم يتم العثور على الطائرة حتى مساء الأحد.

وتم تخصيص الطائرة لتدريب مشاة البحرية من جناح الطائرات البحرية الثاني ومقره في ولاية نورث كارولينا.

وطلبت القاعدة المشتركة في منشور على أكس من الجمهور الاتصال بها إذا عثروا على الطائرة.

وجاء في المنشور: “إذا كانت لديك أي معلومات قد تساعد فرق الاسترداد لدينا في تحديد موقع الطائرة F-35، فيرجى الاتصال بمركز عمليات الدفاع الأساسي”.

We’re working with @MCASBeaufortSC to locate an F-35 that was involved in a mishap this afternoon. The pilot ejected safely. If you have any information that may help our recovery teams locate the F-35, please call the Base Defense Operations Center at 843-963-3600.

— Joint Base Charleston (@TeamCharleston) September 17, 2023