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فقدان مقاتلة "أف 35" بولاية ساوث كارولينا الأمريكية

منذ 5 دقائق
مقاتلة "أف 35"

مقاتلة "أف 35"

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أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن مقاتلة متقدمة من طراز F-35B تابعة لمشاة البحرية الأميركية، الأحد، فقدت بعد أن أجبر “حادث مؤسف” الطيار على القفز من الطائرة بالقرب من تشارلستون بولاية ساوث كارولينا.

وقالت متحدثة باسم قاعدة تشارلستون المشتركة إن الطيار خرج بسلام ويتلقى العلاج في مركز طبي محلي، لكن لم يتم العثور على الطائرة حتى مساء الأحد.

وتم تخصيص الطائرة لتدريب مشاة البحرية من جناح الطائرات البحرية الثاني ومقره في ولاية نورث كارولينا.

وطلبت القاعدة المشتركة في منشور على أكس من الجمهور الاتصال بها إذا عثروا على الطائرة.

وجاء في المنشور: “إذا كانت لديك أي معلومات قد تساعد فرق الاسترداد لدينا في تحديد موقع الطائرة F-35، فيرجى الاتصال بمركز عمليات الدفاع الأساسي”.

ويعمل المسؤولون في القاعدة مع إدارة الطيران الفيدرالية لتحديد موقع الطائرة المفقودة.

ورفضت إدارة الطيران الفيدرالية التعليق، وأحالت الأمر إلى الجيش.

وأنتجت شركة لوكهيد مارتن أكثر من 1000 طائرة من طراز F-35، وقد تعرضت حوالي 12 طائرة للتدمير في حوادث متفرقة بالولايات المتحدة وخارجها، منذ دخولها في الخدمة عام 2015، وفقا لبيانات القوات الجوية الأميركية.

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