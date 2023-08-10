فقدان 12 شخصا جراء انفجار مصنع "زاغورسك" بشمال شرقي موسكو

ما زال 12 شخصا في عداد المفقودين (الخميس 10-8-2023) بعد يوم من وقوع انفجار في مصنع للمعدات البصرية على بعد 50 كيلومترا شمال شرقي موسكو، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أكثر من 60.

ويقول المحققون إن معدات تستخدم في إنتاج الألعاب النارية كانت مخزنة في مستودع مستأجر على أرض مصنع زاغورسك للمعدات البصرية والميكانيكية حيث وقع الانفجار. ونُقل 30 شخصا على الأقل إلى المستشفى بينهم ستة يرقدون في العناية الفائقة.

وينتج المصنع معدات بصرية لقطاعي الصناعة والرعاية الصحية وكذلك لقوات الأمن الروسية.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن أولجا فرادي من فرع لجنة التحقيق الاتحادية في موسكو قولها إن المدير الفني لشركة بيرو-روس، وهي شركة للألعاب النارية مفلسة الآن، اعتُقل للاشتباه في انتهاكه لوائح السلامة.

وذكرت فرادي أن عدد المفقودين ارتفع إلى 12.

وقال حاكم منطقة موسكو أمس الأربعاء إن الانفجار ألحق أضرارا بنحو 38 مبنى سكنيا في المنطقة المحيطة وبمدرستين ومجمع رياضي ومتجر.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن خدمات الطوارئ نفيها لتقارير مبكرة أفادت بأن الانفجار قد يكون ناجما عن هجوم بطائرة مسيرة.

ووقعت العديد من الهجمات بطائرات مسي