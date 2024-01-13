فقدان 2 من أفراد البحرية الأميركية أثناء عمليات قبالة سواحل الصومال

أعلن الجيش الأميركي الإبلاغ عن فقدان 2 من أفراد البحرية الأميركية في البحر أثناء القيام بعمليات قبالة ساحل الصومال مساء الخميس، وأشار إلى أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة لتحديد مكانهما.

وقالت القيادة الوسطى الأميركية في بيان إنه تم نشر البحارة في منطقة عمليات الأسطول الخامس الأميركي لدعم سلسلة من المهام. وأضاف البيان أنه لن يتم توفير معلومات إضافية لحين اكتمال عملية انتشال المفقودين.

وكانت قد نفذت الولايات المتحدة ضربة إضافية ضد قوات الحوثي اليمنية أمس الجمعة، بعد أن تعهدت إدارة الرئيس جو بايدن بحماية الملاحة في البحر الأحمر.

وجاءت الضربة الأحدث، التي قالت الولايات المتحدة إنها استهدفت موقعا للرادار، بعد يوم من تعرض منشآت للجماعة المتحالفة مع إيران لعشرات الضربات الأمريكية والبريطانية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان على موقع إكس، المعروف سابقا باسم تويتر، إن مدمرة الصواريخ الموجهة كارني استخدمت صواريخ توماهوك في الضربة اللاحقة التي نُفذت في ساعة مبكرة من اليوم السبت بالتوقيت المحلي “لتقليص قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن البحرية بما في ذلك السفن التجارية”.

وذكرت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة لحركة الحوثي أن الولايات المتحدة وبريطانيا استهدفتا العاصمة اليمنية صنعاء بعدد من الغارات.

ونفذت طائرات حربية وسفن وغواصات أمريكية وبريطانية ضربات في أنحاء اليمن يوم الخميس على أهداف لحركة الحوثي ردا على هجمات تنفذها الحركة على سفن في البحر الأحمر في تطور يمثل توسعا لتداعيات الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.